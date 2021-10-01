"Реал" нацелился на форварда "Манчестер Юнайтед"
Форвард "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани заинтересовал мадридский "Реал", утверждает El Nacional.
По информации источника, королевский клуб собирается подписать 34-летнего футболиста во время зимнего трансферного окна.
Сам уругваец может согласиться на переход, чтобы получать больше игровой практики.
В текущем сезоне Кавани сыграл за "МЮ" 3 матча, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
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|Арсенал Лондон
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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