"Реал" нацелился на форварда "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер Эдинсона Кавани

Форвард "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани заинтересовал мадридский "Реал", утверждает El Nacional.

По информации источника, королевский клуб собирается подписать 34-летнего футболиста во время зимнего трансферного окна.

Сам уругваец может согласиться на переход, чтобы получать больше игровой практики.

В текущем сезоне Кавани сыграл за "МЮ" 3 матча, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

Не пропустите: В контракте Холанда с "Боруссией" нет суммы отступных. | http://soccernews.ru