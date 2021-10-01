"Реал" нацелился на форварда "Манчестер Юнайтед"

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"Реал" нацелился на форварда "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер Эдинсона Кавани

Форвард "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани заинтересовал мадридский "Реал", утверждает El Nacional.

По информации источника, королевский клуб собирается подписать 34-летнего футболиста во время зимнего трансферного окна.

Сам уругваец может согласиться на переход, чтобы получать больше игровой практики.

В текущем сезоне Кавани сыграл за "МЮ" 3 матча, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

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