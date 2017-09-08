"Реал" нацелился на форварда сборной Германии

Теги реал мадридрб лейпцигтимо вернер

"Реал" нацелился на форварда сборной ГерманииМадридский "Реал" заинтересовался форвардом сборной Германии и "РБ Лейпциг" Тимо Вернером, информирует FootMercato.

По сведениям источника, скауты королевского клуба уже просмотрели игру 21-летнего нападающего, трансферная стоимость которого на сегодняшний день составляет порядка 50-ти миллионов евро, в недавней игре его национальной команды против Норвегии. 

Напомним, Перес рассказал о своей готовности приобрести Месси. | soccernews.ru

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