"Реал" нацелился на форварда сборной Германии
Мадридский "Реал" заинтересовался форвардом сборной Германии и "РБ Лейпциг" Тимо Вернером, информирует FootMercato.
По сведениям источника, скауты королевского клуба уже просмотрели игру 21-летнего нападающего, трансферная стоимость которого на сегодняшний день составляет порядка 50-ти миллионов евро, в недавней игре его национальной команды против Норвегии.
Напомним, Перес рассказал о своей готовности приобрести Месси. | soccernews.ru
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|5
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|2
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|1
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|Майнц 05
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