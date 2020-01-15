"Реал" нацелился на форварда сборной Германии

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"Реал" нацелился на форварда сборной Германии
Мадридский "Реал" проявляет интерес к нападающему "РБ Лейпциг" Тимо Вернеру, сообщает Sky Sport Germany.

По сведениям издания, королевский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Летом сумма отступных в контракте игрока будет составлять от 30 до 60 миллионов евро. В составе мадридцев Вернер может стать дублером основного форварда Карима Бензема.

В нынешнем сезоне 23-летний Вернер провел за "РБ Лейпциг" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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