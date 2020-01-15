"Реал" нацелился на форварда сборной Германии
Мадридский "Реал" проявляет интерес к нападающему "РБ Лейпциг" Тимо Вернеру, сообщает Sky Sport Germany.
По сведениям издания, королевский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Летом сумма отступных в контракте игрока будет составлять от 30 до 60 миллионов евро. В составе мадридцев Вернер может стать дублером основного форварда Карима Бензема.
В нынешнем сезоне 23-летний Вернер провел за "РБ Лейпциг" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|17
|37
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|35
|3
|Бавария Мюнхен
|17
|33
|4
|Боруссия Дортмунд
|17
|30
|5
|Шальке
|17
|30
|6
|Байер Леверкузен
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
|27
|8
|Фрайбург
|17
|26
|9
|Вольфсбург
|17
|24
|10
|Аугсбург
|17
|23
|11
|Унион Берлин
|17
|20
|12
|Герта
|17
|19
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|18
|14
|Майнц 05
|17
|18
|15
|Кельн
|17
|17
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|17
|15
|17
|Вердер Бремен
|17
|14
|18
|Падерборн
|17
|12