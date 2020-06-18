"Реал" нацелился на форварда "Тоттенхэма"
Форвард "Тоттенхэма" Трой Пэрротт попал в сферу интересов "Реала".
По сведениям Don Balon, "сливочные" намерены заполучить 18-летнего ирландца этим летом. Однако для этого им нужно выиграть конкуренцию у "Баварии" и "Ювентуса".
Пэрротт является воспитанником "шпор", он дебютировал за первую команду в 2019 году.
Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2023 года. Transfermarket оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.
В этом сезоне Пэрротт провел за первую команду 4 игры. Также он сыграл 4 матча в Юношеской лиге УЕФА, в которых забил 6 голов и отдал один ассист.
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|М
|О
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|Реал Мадрид
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
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|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
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|Эспаньол
|20
|14