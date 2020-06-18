"Реал" нацелился на форварда "Тоттенхэма"

Форвард "Тоттенхэма" Трой Пэрротт попал в сферу интересов "Реала".

По сведениям Don Balon, "сливочные" намерены заполучить 18-летнего ирландца этим летом. Однако для этого им нужно выиграть конкуренцию у "Баварии" и "Ювентуса".

Пэрротт является воспитанником "шпор", он дебютировал за первую команду в 2019 году.

Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2023 года. Transfermarket оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.

В этом сезоне Пэрротт провел за первую команду 4 игры. Также он сыграл 4 матча в Юношеской лиге УЕФА, в которых забил 6 голов и отдал один ассист.

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