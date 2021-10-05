"Реал" нацелился на форварда "Зальцбурга"
Фото инстаграм Беньямина Шешко
Мадридский "Реал" хочет усилиться нападающим "Зальцбурга" Беньямином Шешко, сообщает Get Spanish Football News.
По информации источника, "сливочные" претендуют на 18-летнего футболиста наряду с "Баварией", "Манчестер Сити" и "Ливерпулем".
Рыночная стоимость перспективного словенца оценивается в 8 миллионов евро.
В текущем сезоне Шешко сыграл за "Зальцбург" 16 матчей, забил 7 голов и сделал 3 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ЛАСК Линц
|22
|54
|2
|Зальцбург
|22
|48
|3
|Рапид Вена
|22
|40
|4
|Wolfsberger AC
|22
|38
|5
|Штурм Грац
|22
|32
|6
|Хартберг
|22
|29
|7
|Аустрия Вена
|22
|25
|8
|Райндорф Альтах
|22
|24
|9
|Адмира
|22
|19
|10
|Ваттенс
|22
|19
|11
|Маттерсбург
|22
|18
|12
|Ст. Пелтен
|22
|17