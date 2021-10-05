"Реал" нацелился на форварда "Зальцбурга"

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"Реал" нацелился на форварда "Зальцбурга"

Фото инстаграм Беньямина Шешко

Мадридский "Реал" хочет усилиться нападающим "Зальцбурга" Беньямином Шешко, сообщает Get Spanish Football News.

По информации источника, "сливочные" претендуют на 18-летнего футболиста наряду с "Баварией", "Манчестер Сити" и "Ливерпулем".

Рыночная стоимость перспективного словенца оценивается в 8 миллионов евро.

В текущем сезоне Шешко сыграл за "Зальцбург" 16 матчей, забил 7 голов и сделал 3 ассиста.

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