"Реал" нацелился на французского таланта

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"Реал" нацелился на французского таланта

Мадридский "Реал" проявляет интерес к полузащитнику "Ренна" Эдуардо Камавинга, сообщает Marca.

По сведениям издания, скауты королевского клуба уже мониторят игру 16-летнего француза.

В августе СМИ писали, что на талантливого хавбека также претендуют "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" и "Арсенал".

Камавинга - воспитанник "Ренна", за основную команду он дебютировал в апреле 2019 года, в его активе 14 матчей и 1 ассист.

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