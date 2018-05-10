"Реал" нацелился на голкипера "Ромы"

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"Реал" нацелился на голкипера "Ромы""Реал" может приобрести голкипера "Ромы" Алиссона.

По информации прессы, 25-летний бразилец может обойтись Королевскому клубу в 60-70 миллионов евро.

Соглашение стража ворот с римлянами в силе до 2021 года, и руководство "Ромы" готово увеличить зарплату бразильца в два раза, подписав контракт до 2023 года.

Алиссон играет за "Рому" с 2016 года.

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