"Реал" нацелился на хавбека "Интера"

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"Реал" нацелился на хавбека "Интера"

Фото инстаграм Николо Бареллы

Мадридский "Реал" нашёл в "Интере" вариант для усиления полузащиты, сообщает El Nacional.

По информации источника, трансферной целью "сливочных" стал Николо Барелла.

25-летнего футболиста хочет видеть в своей команде главный тренер "Реала" Карло Анчелотти.

В текущем сезоне Барелла сыграл за "Интер" 37 матчей, забил 2 гола и сделал 10 ассистов. Его рыночная стоимость - 70 миллионов евро.

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