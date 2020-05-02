"Реал" нацелился на хавбека "Монако"

Полузащитник "Монако" Орельен Тчуамени привлёк внимание мадридского "Реала", сообщает Sport.es.

По информации ресурса, королевский клуб может купить 20-летнего француза, если сорвётся трансфер Эдуардо Камавинга из "Ренна".

Стоит отметить, что Тчуамени только в январе присоединился к "Монако", перейдя из "Бордо" за 18 миллионов евро.

Хавбек заключил с монегасками контракт до 2024 года, в его активе пока 3 сыгранных матча.

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