"Реал" нацелился на хавбека "Монако"

Теги реал мадридмонакоорельен тчуамениэдуардо камавингатрансферы

"Реал" нацелился на хавбека "Монако"

Полузащитник "Монако" Орельен Тчуамени привлёк внимание мадридского "Реала", сообщает Sport.es.

По информации ресурса, королевский клуб может купить 20-летнего француза, если сорвётся трансфер Эдуардо Камавинга из "Ренна".

Стоит отметить, что Тчуамени только в январе присоединился к "Монако", перейдя из "Бордо" за 18 миллионов евро.

Хавбек заключил с монегасками контракт до 2024 года, в его активе пока 3 сыгранных матча.

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