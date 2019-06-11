"Реал" нацелился на хавбека "Наполи"

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"Реал" нацелился на хавбека "Наполи"

Полузащитник "Наполи" Фабиан Руис привлёк внимание мадридского "Реала", сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб сделал запрос о возможном трансфере 23-летнего футболиста.

Неаполитанцы ответили, что испанский хавбек не продаётся. Стоит отметить, что в его контракте нет суммы отступных.

"Наполи" купил Руиса прошлым летом за 30 миллионов евро. В минувшем сезоне игрок провёл 40 матчей, забил 7 голов и сделал 3 ассиста.

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