"Реал" нацелился на хавбека сборной Франции

Мадридский "Реал" нацелился на полузащитника французского "Лиона" Набиля Фекира, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в подписании 24-летнего хавбека "ткачей" лично заинтересован главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан. Подписать футболиста "сливочные" рассчитывают уже ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Фекир забил 21 мяч и сделал 5 результативных передач в 32 матчах за "Лион".

Напомним, вчера "Реал" обыграл "Леганес". | soccernews.ru