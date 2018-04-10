"Реал" нацелился на хавбека сборной Франции

Мадридский "Реал" нацелился на полузащитника "Лиона" Набиля Фекира, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 24-летний хавбек привлек внимание королевского клуба своей универсальностью. Подписать француза "сливочные" рассчитывают уже этим летом. Трансфер игрока "ткачей" оценивается не менее чем в 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Фекир забил 21 мяч и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за "Лион".

Напомним, "Реал" намерен побороться за Джана. | soccernews.ru