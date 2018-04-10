"Реал" нацелился на хавбека сборной Франции

Теги реал мадридлионнабиль фекир

"Реал" нацелился на хавбека сборной ФранцииМадридский "Реал" нацелился на полузащитника "Лиона" Набиля Фекира, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 24-летний хавбек привлек внимание королевского клуба своей универсальностью. Подписать француза "сливочные" рассчитывают уже этим летом. Трансфер игрока "ткачей" оценивается не менее чем в 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Фекир забил 21 мяч и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за "Лион".

Напомним, "Реал" намерен побороться за Джана. | soccernews.ru

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