"Реал" нацелился на Холанда

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд стал трансферной целью "Реала", сообщает The Sun.

По сведениям издания, королевский клуб решил летом этого года сконцентрироваться на подписании норвежского бомбардира.

"Сливочные" очень нуждаются в усилении атаки, а приобретение форварда ПСЖ Килиана Мбаппе пока видится малореальной задачей.

Холанд в январе перешёл из "Ред Булл Зальцбург" в "Боруссию" и уже забил 12 голов в 8 матчах. Его рыночная стоимость - 60 миллионов евро.

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