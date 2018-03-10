"Реал" нацелился на хорватского вратаря

Мадридский "Реал" намерен подписать вратаря "Хайдука" Карло Летицу, сообщает Marca.

По сведениям издания, королевский клуб видит в 21-летнем страже ворот дублёра для Кейлора Наваса. "Сливочные" переключили внимание на хорвата после того, как сорвался трансфер голкипера "Атлетика" Кепы Аррисабалаги.

Утверждается, что "Реал" уже контактировал с Летицей и его представителем. Сумма возможной сделки пока неизвестна.

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