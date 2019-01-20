"Реал" нацелился на игрока "Манчестер Сити"

Мадридский "Реал" заинтересован в полузащитнике "Манчестер Сити" Бернарде Силве. Об этом сообщает The Mirror

Клуб планирует подписать 24-летнего игрока в летнее трансферное окно.

Текущий контракт португальца действует до июня 2022 года. Трансферная стоимость игрока - 65 миллионов евро.

Ранее главный тренер "МС" Хосеп Гвардиола говорил, что Силва будет в команде, пока он возглавляет ее.

В текущем сезоне Силва участвовал в 21 матче, в которых забил 5 мячей и сделал 6 ассистов.

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