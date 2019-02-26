"Реал" нацелился на игрока сборной Аргентины

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"Реал" нацелился на игрока сборной Аргентины

Мадридский "Реал" проявляет интерес к защитнику амстердамского "Аякса" Николасу Тальяфико, сообщает TyC Sports.

По сведениям издания, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Реала" Тальяфико может заменить Марсело, которым интересуется "Ювентус".

26-летний Тальяфико в нынешнем сезоне провел 29 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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