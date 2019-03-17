"Реал" нацелился на игрока сборной Германии

Мадридский "Реал" проявляет интерес к полузащитнику "Байера" Юлиану Брандту, сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Если "Байер" не выйдет в Лигу Чемпионов, то в контракте хавбека активируется пункт о сумме отступных в размере 25 миллионов евро.

Также Брандт входит в сферу интересов "Баварии", дортмундской "Боруссии" и "Ливерпуля".

В нынешнем сезоне 22-летний Брандт провел за "Байер" 34 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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