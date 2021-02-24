"Реал" нацелился на испанского голкипера

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"Реал" нацелился на испанского голкипера

Мадридский "Реал" проявляет интерес к вратарю "Леванте" Дани Карденасу, сообщает La Razon.

По сведениям издания, руководство королевского клуба рассматривает вариант с приобретением голкипера в летнее трансферное окно. Карденас является открытием текущего сезона в Ла Лиге.

23-летний Карденас является воспитанником "Леванте". В нынешнем сезоне он провел семь матчей и пропустил шесть голов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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