"Реал" нацелился на испанского голкипера

Мадридский "Реал" проявляет интерес к вратарю "Леванте" Дани Карденасу, сообщает La Razon.

По сведениям издания, руководство королевского клуба рассматривает вариант с приобретением голкипера в летнее трансферное окно. Карденас является открытием текущего сезона в Ла Лиге.

23-летний Карденас является воспитанником "Леванте". В нынешнем сезоне он провел семь матчей и пропустил шесть голов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Стала известна возможная дата возвращения Рамоса на поле. | http://soccernews.ru