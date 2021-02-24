"Реал" нацелился на испанского голкипера
Мадридский "Реал" проявляет интерес к вратарю "Леванте" Дани Карденасу, сообщает La Razon.
По сведениям издания, руководство королевского клуба рассматривает вариант с приобретением голкипера в летнее трансферное окно. Карденас является открытием текущего сезона в Ла Лиге.
23-летний Карденас является воспитанником "Леванте". В нынешнем сезоне он провел семь матчей и пропустил шесть голов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Стала известна возможная дата возвращения Рамоса на поле. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Феерия "Баварии" и успех "Челси": все результаты Лиги Чемпионов 23 февраля
-
Супергол Жиру принес "Челси" победу над "Атлетико" в Лиге Чемпионов
-
"Бавария" разгромила "Лацио" в матче Лиги Чемпионов
-
Левандовски вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги Чемпионов
-
Месси подешевел больше всех в новом рейтинге от KPMG
Лента новостей
-
ПСЖ нацелился на Льориса
-
Роналдиньо трогательно высказался о смерти мамы от коронавируса
-
Быстров рассказал об угрозах со стороны фанатов после возвращения в "Зенит"
-
Милевский и Алиев ярко отдохнули в ночном клубе (видео)
-
От "Атлетико" начинает пахнуть кризисом: Симеоне упустил гандикап в Ла Лиге и проиграл "Челси" в ЛЧ - мадридцев похоронил Жиру
-
Киммих установил рекорд Лиги чемпионов
-
Гус Тиль сделал дубль за вторую команду "Фрайбурга"
-
"Реал" нацелился на испанского голкипера
-
Два испанских клуба поборются за Лунина
-
"Вест Хэм" определился с ценой на Райса, которым интересуются "Челси" и "Манчестер Юнайтед"
-
Кристиян Бистрович намерен вернуться в ЦСКА
-
Тухель на 2-м месте среди тренеров "Челси" по числу пропущенных голов в первых 8 матчах
-
Куман рассказал, почему он не доверяет игрокам из молодежной команды "Барселоны"
-
УЕФА отменил два крупных турнира из-за коронавируса
-
Главный тренер "Баварии" Флик продолжил феноменальную серию в Лиге Чемпионов
-
"Атлетико" не нанес ни одного удара в створ ворот "Челси"
-
Вратарь "Лидса" Мелье установил уникальный рекорд АПЛ
-
Два основных хавбека "Челси" пропустят ответный матч с "Атлетико"
-
Главные новости дня: 23 февраля
-
Хавбек "Баварии" Мусиала установил рекорд Лиги Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14