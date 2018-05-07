"Реал" нацелился на ключевого хавбека "Челси"

Мадридский "Реал" нацелился на ключевого полузащитника лондонского "Челси" Н'Голо Канте, информирует испанская пресса.

Сообщается, что королевский клуб рассчитывает воспользоваться тем, что "аристократы" могут не получить право выступать в следующем сезоне в Лиге Чемпионов, и предложить их 27-летнему хавбеку перебраться на "Сантьяго Бернабеу". При этом видеть соотечественника в своей команде пожелал лично французский наставник "сливочных" Зинедин Зидан.

В нынешнем сезоне Канте забил 1 мяч и сделал 2 результативные передачи в 44 матчах за "Челси".

Напомним, Роналду забил 450-й гол за "Реал". | soccernews.ru