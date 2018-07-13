"Реал" нацелился на ключевого игрока сборной Хорватии

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"Реал" нацелился на ключевого игрока сборной Хорватии

Мадридский "Реал" нацелился на вратаря "Монако" Даниэля Субашича, сообщает Tribalfootball.

По информации ресурса, королевский клуб рассматривает 33-летнего голкипера сборной Хорватии в качестве замены для Кико Касильи.

Сам Субашич также заинтересован в переходе в "Реал". Его контракт с "Монако" рассчитан до 2020 года. 

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