"Реал" нацелился на ключевого защитника "Барселоны"

Теги реал мадридсамюэль умтитибарселона

"Реал" нацелился на ключевого защитника "Барселоны"Мадридский "Реал" нацелился на ключевого защитника каталонской "Барселоны" Самюэля Умтити, информирует испанская пресса.

Сообщается, что ближайшим летом королевский клуб может предпринять попытки соблазнить 24-летнего бека "сине-гранатовых" переходом в свой стан благодаря выгодному в финансовом плане контракту. Если француз даст согласие на свой переезд на "Сантьяго Бернабеу", его трансфер обойдется "сливочным" "всего" в 60 миллионов евро, которые равняются сумме отступных за игрока.

Напомним, Умтити не намерен переходить в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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