"Реал" нацелился на ключевого защитника "Барселоны"

Мадридский "Реал" нацелился на ключевого защитника каталонской "Барселоны" Самюэля Умтити, информирует испанская пресса.

Сообщается, что ближайшим летом королевский клуб может предпринять попытки соблазнить 24-летнего бека "сине-гранатовых" переходом в свой стан благодаря выгодному в финансовом плане контракту. Если француз даст согласие на свой переезд на "Сантьяго Бернабеу", его трансфер обойдется "сливочным" "всего" в 60 миллионов евро, которые равняются сумме отступных за игрока.

Напомним, Умтити не намерен переходить в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru