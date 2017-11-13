"Реал" нацелился на летнюю трансферную цель "Барселоны"

Теги реал мадридарсенал лондонэктор бельериндани карвахалькарим бенземаарсен венгер

"Реал" нацелился на летнюю трансферную цель "Барселоны"Мадридский "Реал" интересуется защитником лондонского "Арсенала" Эктором Бельерином, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в королевском клубе 22-летнего бека "канониров" рассматривают в качестве альтернативы Дани Карвахалю, который имел серьезные проблемы с сердцем. При этом "сливочные" вполне могут предложить англичанам совершить обмен Бельерина на своего форварда Карима Бензема, который входит в сферу интересов главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера.

Напомним, "Реал" готов снизить трансферную стоимость Бэйла. | soccernews.ru

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