"Реал" нацелился на летнюю трансферную цель "Барселоны"

Мадридский "Реал" интересуется защитником лондонского "Арсенала" Эктором Бельерином, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в королевском клубе 22-летнего бека "канониров" рассматривают в качестве альтернативы Дани Карвахалю, который имел серьезные проблемы с сердцем. При этом "сливочные" вполне могут предложить англичанам совершить обмен Бельерина на своего форварда Карима Бензема, который входит в сферу интересов главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера.

Напомним, "Реал" готов снизить трансферную стоимость Бэйла. | soccernews.ru