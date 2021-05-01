"Реал" нацелился на Левандовски
Фото твиттер Роберта Левандовски
Мадридский "Реал" хочет летом купить форварда "Баварии" Роберта Левандовски, сообщает Sky Sport Deutschland.
По сведениям издания, звёздный поляк может перейти в королевский клуб за 60 миллионов евро.
Не исключено, что мюнхенцы согласятся на продажу своего лидера, чтобы поправить финансовое положение.
В текущем сезоне Левандовски сыграл за "Баварию" 37 матчей, забил 43 гола и сделал 8 ассистов.
Не пропустите: Левандовски высказался о назначении Нагельсманна на пост главного тренера "Баварии". | http://soccernews.ru
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|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
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|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
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|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
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|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20