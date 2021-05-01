"Реал" нацелился на Левандовски

Фото твиттер Роберта Левандовски

Мадридский "Реал" хочет летом купить форварда "Баварии" Роберта Левандовски, сообщает Sky Sport Deutschland.

По сведениям издания, звёздный поляк может перейти в королевский клуб за 60 миллионов евро.

Не исключено, что мюнхенцы согласятся на продажу своего лидера, чтобы поправить финансовое положение.

В текущем сезоне Левандовски сыграл за "Баварию" 37 матчей, забил 43 гола и сделал 8 ассистов.

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