"Реал" нацелился на Левандовски

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"Реал" нацелился на Левандовски

Фото твиттер Роберта Левандовски

Мадридский "Реал" хочет летом купить форварда "Баварии" Роберта Левандовски, сообщает Sky Sport Deutschland.

По сведениям издания, звёздный поляк может перейти в королевский клуб за 60 миллионов евро.

Не исключено, что мюнхенцы согласятся на продажу своего лидера, чтобы поправить финансовое положение.

В текущем сезоне Левандовски сыграл за "Баварию" 37 матчей, забил 43 гола и сделал 8 ассистов.

Не пропустите: Левандовски высказался о назначении Нагельсманна на пост главного тренера "Баварии". | http://soccernews.ru
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