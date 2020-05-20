"Реал" нацелился на лидера "Ливерпуля" в качестве альтернативе Мбаппе

Мадридский "Реал" проявляет интерес к сенегальскому нападающему "Ливерпуля" Садио Мане, сообщает Le10Sport.

По сведениям издания, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. На его покупке настаивает главный тренер "Реала" Зинедин Зидан. Мадридцы могут начать переговоры на трансферу Мане, так как клубу не удалось договориться о покупке форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

В нынешнем сезоне 28-летний Мане провел за "Ливерпуль" 38 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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