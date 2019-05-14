"Реал" нацелился на лучшего бомбардира АПЛ
Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг попал в сферу интересов "Реала".
Как сообщает Diario Gol, "сливочные" готовы выложить за 29-летнего футболиста 85 миллионов евро. Отмечается, что наставник "канониров" Унаи Эмери может пойти на продажу габонца, чтобы выручить средства на новые трансферы.
Напомним, что Обамеянг забил 22 гола в минувшем сезоне АПЛ и наряду с Мохамедом Салахом и Садио Мане стал лучшим бомбардиром чемпионата.
Всего в этом сезоне на счету Обамеянга 31 гол и 8 результативных передач в 50 матчах.
Читайте также: "Реал" ждет от Неймара действий для перехода в клуб. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ начали работу над трансфером Левандовски
-
"Ливерпуль" жалко! Шесть величайших бестрофейных сезонов в истории
-
Дело о финансовых нарушениях "Манчестер Сити" передано в арбитражную палату УЕФА
-
"Челси" принял окончательное решение по будущему Игуаина
-
"Ливерпуль" нацелился на Винисиуса Жуниора
Лента новостей
-
"Интер" объявил о продлении контракта со Шкриньяром
-
Семак: "От предложения ПСЖ по трансферу Паредеса нельзя было отказаться"
-
Мак может покинуть "Зенит" по окончании сезона
-
Дель Пьеро сравнил Клоппа и Гвардиолу
-
Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку
-
1
Дембеле пропустит финал Кубка Испании
-
Агент Бекао: "Не будем разговаривать с другим клубом, пока ЦСКА не закроет переговоры с нами"
-
Жуниньо близок к возвращению в "Лион", команду может возглавить Артета
-
"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ начали работу над трансфером Левандовски
-
Адвокат: "Мамаев рассчитывает, что апелляционная инстанция примет более справедливое законное решение"
-
"Арсенал" раскритиковал УЕФА из-за финала Лиги Европы
-
Раньери может возглавить "Селтик"
-
Лапорта: "Большинство фанатов "Барселоны" не хотят видеть Гризманна в команде"
-
Бывший спортивный директор "Зенита" назвал футбольных звёзд, которые могли оказаться в клубе
-
Яя Туре получил предложение из Китая
-
"Кристал Пэлас" оценил своего игрока в 92 миллиона евро
-
"Ливерпуль" жалко! Шесть величайших бестрофейных сезонов в истории
-
Бердыев рассказал, когда объявит решение о своём будущем в "Рубине"
-
Зидан хочет видеть в "Реале" второго бомбардира Лиги 1
-
"Манчестер Юнайтед" презентовал форму на следующий сезон
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|37
|86
|2
|Атлетико Мадрид
|37
|75
|3
|Реал Мадрид
|37
|68
|4
|Валенсия
|37
|58
|5
|Хетафе
|37
|58
|6
|Севилья
|37
|56
|7
|Атлетик Бильбао
|37
|53
|8
|Реал Сосьедад
|37
|50
|9
|Эспаньол
|37
|50
|10
|Алавес
|37
|47
|11
|Эйбар
|37
|46
|12
|Леганес
|37
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Вильярреал
|37
|43
|15
|Леванте
|37
|43
|16
|Реал Вальядолид
|37
|41
|17
|Сельта Виго
|37
|40
|18
|Жирона
|37
|37
|19
|Райо Вальекано
|37
|31
|20
|Уэска
|36
|30