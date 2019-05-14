"Реал" нацелился на лучшего бомбардира АПЛ

Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг попал в сферу интересов "Реала".

Как сообщает Diario Gol, "сливочные" готовы выложить за 29-летнего футболиста 85 миллионов евро. Отмечается, что наставник "канониров" Унаи Эмери может пойти на продажу габонца, чтобы выручить средства на новые трансферы.

Напомним, что Обамеянг забил 22 гола в минувшем сезоне АПЛ и наряду с Мохамедом Салахом и Садио Мане стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Всего в этом сезоне на счету Обамеянга 31 гол и 8 результативных передач в 50 матчах.

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