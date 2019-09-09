"Реал" нацелился на лучшего футболиста Европы

Мадридский "Реал" хочет купить голландского защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, представитель королевского клуба встретился с агентом игрока и обсудил с ним возможный трансфер. "Реал" готов платить голландцу зарплату в размере 12,5 миллионов евро в год.

"Ливерпуль" не хочет продавать игрока, поэтому готов продлить с ним контракт с зарплатой в 11,5 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 28-летний ван Дейк провел за "Ливерпуль" шесть матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач.

По итогам прошлого сезона ван Дейк был признан лучшим игроком года в Европе по версии УЕФА.

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