"Реал" нацелился на лучшего футболиста Европы
Мадридский "Реал" хочет купить голландского защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, представитель королевского клуба встретился с агентом игрока и обсудил с ним возможный трансфер. "Реал" готов платить голландцу зарплату в размере 12,5 миллионов евро в год.
"Ливерпуль" не хочет продавать игрока, поэтому готов продлить с ним контракт с зарплатой в 11,5 миллионов евро в год.
В нынешнем сезоне 28-летний ван Дейк провел за "Ливерпуль" шесть матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач.
По итогам прошлого сезона ван Дейк был признан лучшим игроком года в Европе по версии УЕФА.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1