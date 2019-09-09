"Реал" нацелился на лучшего футболиста Европы

Теги реал мадридливерпульвирджил ван дейктрансферы

"Реал" нацелился на лучшего футболиста Европы

Мадридский "Реал" хочет купить голландского защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, представитель королевского клуба встретился с агентом игрока и обсудил с ним возможный трансфер. "Реал" готов платить голландцу зарплату в размере 12,5 миллионов евро в год.

"Ливерпуль" не хочет продавать игрока, поэтому готов продлить с ним контракт с зарплатой в 11,5 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 28-летний ван Дейк провел за "Ливерпуль" шесть матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач.

По итогам прошлого сезона ван Дейк был признан лучшим игроком года в Европе по версии УЕФА.

Не пропустите: "Реал" и "Ювентус" намерены зимой заключить контракт с Эриксеном. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" определился с предложением Кокорину по новому контракту

"Зенит" определился с предложением Кокорину по новому контракту

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов