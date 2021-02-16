"Реал" нацелился на молодого португальца, который недавно сломал ногу

Мадридский "Реал" интересуется защитником "Браги" и молодежной сборной Португалии Давидом Карму, сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Отступные в контракте игрока составляют 40 миллионов евро.

В январе Карму мог перейти в "Ливерпуль", но "Брага" затребовала за игрока 25 миллионов евро, а англичане предлагали не больше 20 миллионов.

21-летний Карму является воспитанником "Браги". Неделю назад он получил перелом ноги и выбыл из строя на несколько месяцев. В нныешнем сезоне Карму провел за клуб 21 матч. Его контракт с "Брагой" истекает летом 2025 года.

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