"Реал" нацелился на молодого португальца, который недавно сломал ногу
Мадридский "Реал" интересуется защитником "Браги" и молодежной сборной Португалии Давидом Карму, сообщает AS.
По сведениям издания, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Отступные в контракте игрока составляют 40 миллионов евро.
В январе Карму мог перейти в "Ливерпуль", но "Брага" затребовала за игрока 25 миллионов евро, а англичане предлагали не больше 20 миллионов.
21-летний Карму является воспитанником "Браги". Неделю назад он получил перелом ноги и выбыл из строя на несколько месяцев. В нныешнем сезоне Карму провел за клуб 21 матч. Его контракт с "Брагой" истекает летом 2025 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
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|Эспаньол
|20
|14