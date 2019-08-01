"Реал" нацелился на молодого таланта "Аякса"

Хавбек "Аякса" Донни ван де Бек может продолжить карьеру в мадридском "Реале". Об этом пишет Talegraaf.

По данным источника, испанский клуб намерен приобрести 22-летнего игрока этим летом. Его соглашение с голландцами действует до 2022 года. Трансферная стоимость футболиста - 40 миллионов евро.

Ван де Бек играет в "Аяксе" на протяжении всей своей карьеры. В минувшем сезоне он участвовал в 47 матчах, забив 17 голов.

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