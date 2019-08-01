"Реал" нацелился на молодого таланта "Аякса"

Теги аяксреал мадриддонни ван де бектрансферы

"Реал" нацелился на молодого таланта "Аякса"

Хавбек "Аякса" Донни ван де Бек может продолжить карьеру в мадридском "Реале". Об этом пишет Talegraaf.

По данным источника, испанский клуб намерен приобрести 22-летнего игрока этим летом. Его соглашение с голландцами действует до 2022 года. Трансферная стоимость футболиста - 40 миллионов евро.

Ван де Бек играет в "Аяксе" на протяжении всей своей карьеры. В минувшем сезоне он участвовал в 47 матчах, забив 17 голов.

Не пропустите: Русенборг" переиграл БАТЭ и вышел в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 31 июля

Главные новости дня: 31 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов