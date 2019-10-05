"Реал" нацелился на нападающего "Тоттенхэма"

"Реал" заинтересован в услугах форварда "Тоттенхэма" Сон Хын Мина.

Как сообщает Sportsmole, "сливочные" оценивают 27-летнего корейца в 80 миллионов евро.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2023 года. В этом сезоне на счету Сон Хын Мина три гола и три ассиста в 8 играх.

Напомним, что ранее "Реал" проявлял интерес к его одноклубнику Кристиану Эриксену.

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