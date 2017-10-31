"Реал" нацелился на Неймара

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"Реал" нацелился на Неймара

Мадридский "Реал" может воспользоваться тем, что нападающий ПСЖ Неймар недоволен жизнью в Париже и задумывается о смене клубной прописки.

Как сообщает испанская пресса, президент "сливочных" Флорентино Перес ведёт переговоры с отцом бразильца, который по совместительству является его агентом.

Пока неизвестно, сколько "Реал" готов предложить за Неймара. Напомним, что ПСЖ прошлым летом заплатил за форварда рекордные 222 миллиона евро.

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