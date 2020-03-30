"Реал" нацелился на "нового Кака"

Полузащитник "Сан-Паулу" Игор Гомес привлёк внимание мадридского "Реала", утверждает AS.

По сведениям издания, королевский клуб внимательно следит за прогрессом 21-летнего футболиста, которого называют "новым Кака".

Интерес к бразильскому таланту также проявляют "Барселона", "Севилья" и "Аякс".

Сумма отступных в контракте Гомеса составляет 50 миллионов евро.

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