"Реал" нацелился на одного из лидеров "Лацио"

Хавбек "Лацио" Сергей Милинкович-Савич может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщает Football Italia, в услугах футболиста заинтересован "Реал", однако римский клуб хочет получить за своего игрока не менее 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Милинкович-Савич провел 32 матча, забил 9 голов и отдал 6 ассистов.

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