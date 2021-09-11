"Реал" нацелился на одного из лидеров "Валенсии"

Фото: инстаграм Карлоса Солера/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" проявляет интерес к полузащитнику "Валенсии" Карлосу Солеру, сообщает Defensa Central.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Также хавбеком интересуется "Ливерпуль".

В нынешнем сезоне 24-летний Солер провел за "Валенсию" три матча и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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