"Реал" нацелился на одного из лидеров "Валенсии"
Фото: инстаграм Карлоса Солера/Автор неизвестен
Мадридский "Реал" проявляет интерес к полузащитнику "Валенсии" Карлосу Солеру, сообщает Defensa Central.
По сведениям источника, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Также хавбеком интересуется "Ливерпуль".
В нынешнем сезоне 24-летний Солер провел за "Валенсию" три матча и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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