"Реал" нацелился на одного из лучших бомбардиров Серии А
Мадридский "Реал" нацелился на форварда миланского "Интера" Мауро Икарди, информирует итальянская пресса.
Сообщается, что королевский клуб намерен предпринять попытки подписать 24-летнего нападающего "нерадзурри" следующим летом. Трансфер аргентинца, ориентировочно, будет стоить "сливочным" 110 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Икарди забил 9 мячей в 8 играх за "Интер".
Напомним, "Реал" не сможет выкупить Мариано Диаса. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Поездка в логово "летучих мышей": "Севилья" гостит у "Валенсии"
-
По курсу выздоровления: "Спартак" попробует продолжить победную серию в матче против"Амкара"
-
Лучшая атака против крепкой обороны: "Манчестер Сити" принимает "Бернли"
-
Трудное испытание: "Челси" примет главное открытие сезона "Уотфорд"
-
Последние против первых: "Малага" едет в гости к "Барселоне"
Лента новостей
-
Анчелотти отказался возглавить "Лестер"
-
Усэйн Болт начнет играть в футбол в 2018 году
-
Верратти признался, что летом думал о смене клуба
-
Битва за лидерство: "Наполи" принимает "Интер"
-
Поездка в логово "летучих мышей": "Севилья" гостит у "Валенсии"
-
По курсу выздоровления: "Спартак" попробует продолжить победную серию в матче против"Амкара"
-
Билич: "Вест Хэм" провёл плохой матч"
-
"Барселона" нацелилась на защитника "Атлетика"
-
Канте близок к возвращению в строй
-
"Боавишта" крупно победила "Эшторил"
-
Венгер прокомментировал слухи о желании Озила перейти в "МЮ"
-
"Милан" дал Монтелле два матча на исправление ситуации
-
Каррера: "Амкар" не стоит недооценивать"
-
"Вест Хэм" – "Брайтон" - 0:3 (обзор)
-
"Сент-Этьен" – "Монпелье" - 0:1 (обзор)
-
Экс-форвард сборной Италии Микколи угодит за решётку
-
"Брайтон" в гостях разгромил "Вест Хэм"
-
Булыкин предложил ужесточить лимит на легионеров в еврокубках
-
"Монпелье" на выезде взял верх над "Сент-Этьеном"
-
Хачериди готов сыграть с "Шахтёром"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|8
|22
|2
|Валенсия
|8
|18
|3
|Реал Мадрид
|8
|17
|4
|Атлетико Мадрид
|8
|16
|5
|Севилья
|8
|16
|6
|Леганес
|8
|14
|7
|Реал Сосьедад
|8
|13
|8
|Вильярреал
|8
|13
|9
|Бетис
|8
|13
|10
|Атлетик Бильбао
|8
|11
|11
|Леванте
|8
|10
|12
|Эспаньол
|8
|9
|13
|Сельта Виго
|7
|8
|14
|Хетафе
|8
|8
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|8
|8
|16
|Эйбар
|8
|7
|17
|Жирона
|8
|6
|18
|Лас Пальмас
|7
|6
|19
|Алавес
|8
|3
|20
|Малага
|8
|1