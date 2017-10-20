"Реал" нацелился на одного из лучших бомбардиров Серии А

Теги интер миланмауро икардиреал мадрид

"Реал" нацелился на одного из лучших бомбардиров Серии АМадридский "Реал" нацелился на форварда миланского "Интера" Мауро Икарди, информирует итальянская пресса.

Сообщается, что королевский клуб намерен предпринять попытки подписать 24-летнего нападающего "нерадзурри" следующим летом. Трансфер аргентинца, ориентировочно, будет стоить "сливочным" 110 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Икарди забил 9 мячей в 8 играх за "Интер".

Напомним, "Реал" не сможет выкупить Мариано Диаса. | soccernews.ru

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