"Реал" нацелился на одного из лучших бомбардиров Серии А

Мадридский "Реал" нацелился на форварда миланского "Интера" Мауро Икарди, информирует итальянская пресса.

Сообщается, что королевский клуб намерен предпринять попытки подписать 24-летнего нападающего "нерадзурри" следующим летом. Трансфер аргентинца, ориентировочно, будет стоить "сливочным" 110 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Икарди забил 9 мячей в 8 играх за "Интер".

Напомним, "Реал" не сможет выкупить Мариано Диаса. | soccernews.ru