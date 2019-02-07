"Реал" нацелился на одного из самых талантливых итальянских футболистов

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"Реал" нацелился на одного из самых талантливых итальянских футболистов

Мадридский "Реал" проявляет интерес к нападающему "Фиорентины" Федерико Кьезе, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, королевский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Фиалки" оценивают игрока в 60 миллионов евро. Также форвард входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", "Баварии" и "Ювентуса".

В нынешнем сезоне 21-летний Кьеза провел 24 матча во всех турнирах за "Фиорентину", забил 10 мячей и отдал три голевых паса.

Не пропустите: "Атлетико" намерен перехватить трансферную цель "Реала". | http://soccernews.ru

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