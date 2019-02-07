"Реал" нацелился на одного из самых талантливых итальянских футболистов
Мадридский "Реал" проявляет интерес к нападающему "Фиорентины" Федерико Кьезе, сообщает Football Espana.
По сведениям издания, королевский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Фиалки" оценивают игрока в 60 миллионов евро. Также форвард входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", "Баварии" и "Ювентуса".
В нынешнем сезоне 21-летний Кьеза провел 24 матча во всех турнирах за "Фиорентину", забил 10 мячей и отдал три голевых паса.
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|Севилья
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|Хетафе
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|6
|Бетис
|22
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|7
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|Валенсия
|22
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|Эйбар
|22
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|22
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|Атлетик Бильбао
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|Леганес
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|Реал Вальядолид
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|Жирона
|22
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|Райо Вальекано
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