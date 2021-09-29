"Реал" нацелился на Орье

Фото: инстаграм Сержа Орье

Экс-защитник "Тоттенхэма" Серж Орье попал в сферу интересов "Реала".

По сведениям Daily Star, в подписании игрока заинтересован наставник "сливочных" Карло Анчелотти.

Орье покинул "Тоттенхэм" в качестве свободного агента минувшим летом. Он отказался переходить в "Уотфорд", "Бетис", "Спартак" и "Дженоа", так как уверен, что должен выступать на более высоком уровне.

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