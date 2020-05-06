"Реал" нацелился на основного хавбека дортмундской "Боруссии"

Мадридский "Реал" проявляет интерес к полузащитнику дортмундской "Боруссии" Юлиану Брандту, сообщает Bild.

По данным источника, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте хавбека составляет 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Брандт провел за "Боруссию" 33 матча во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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