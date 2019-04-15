"Реал" нацелился на перспективного англичанина

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"Реал" нацелился на перспективного англичанина

Мадридский "Реал" хочет купить защитника "Вест Хэма" Деклана Райса, сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб намерен подписать 20-летнего англичанина во время летнего трансферного окна.

"Бланкос" придётся выдержать конкуренцию со стороны "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне Райс сыграл за "Вест Хэм" 35 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

"Молотобойцы" оценивают одного из своих лидеров в сумму около 60 миллионов евро.

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