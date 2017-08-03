"Реал" нацелился на перспективного форварда "Валенсии"

Мадридский "Реал" проявляет интерес к нападающему "Валенсии" Рафаэлю Миру, сообщает Bernabeu Digital.

По информации источника, королевский клуб намерен купить 20-летнего футболиста до закрытия нынешнего трансферного окна.

Стоит отметить, что контракт Мира с "Валенсией" истекает через год, поэтому "летучим мышам" выгодно продать форварда в текущее межсезонье, чтобы не потерять его следующим летом бесплатно.

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