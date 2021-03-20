"Реал" нацелился на полузащитника "Ливерпуля"

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"Реал" нацелился на полузащитника "Ливерпуля"

Фото Getty Images

Хавбек "Ливерпуля" Наби Кейта может продолжить карьеру в Испании, сообщает TodoFichajes.

По информации источника, на 26-летнего футболиста претендует мадридский "Реал".

"Сливочные" рассматривают вариант с покупкой гвинейца за 40 миллионов евро, чтобы усилить конкуренцию в линии полузащиты.

В текущем сезоне Кейта сыграл за "Ливерпуль" всего 15 матчей, результативными действиями не отличался.

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