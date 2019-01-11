Мадридский "Реал" нацелился на полузащитника "Ромы" Николу Дзаньоло, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, королевский клуб рассматривает вариант с покупкой 19-летнего итальянца в зимнее трансферное окно.

"Волки", в свою очередь, не хотят расставаться с талантливым хавбеком и заинтересованы в продлении контракта с ним.

Дзаньоло в текущем сезоне сыграл за "Рому" 15 матчей и забил 1 гол. Его контракт с римским клубом рассчитан до июня 2023 года. Стоимость футболиста оценивается в 10 миллионов евро.

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