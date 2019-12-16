"Реал" нацелился на полузащитника "Валенсии" Торреса
Мадридский "Реал" нацелился на полузащитника "Валенсии" Феррана Торреса. Об этом сообщает AS.
По данным источника, "сливочные" давно следят за 19-летним игроком и уже трижды пытались подписать его. Однако "Валенсия" отклоняла все предложения. В 2017 году полузащитник стал выступать за основную команду.
Трансферная стоимость Торреса - 20 миллионов евро. На данный момент "Валенсия" ведет переговоры с игроком о продлении контракта, который рассчитан до 2021 года.
В нынешнем розыгрыше полузащитник участвовал в 20 матчах, отметившись 4 голами и 3 ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|35
|2
|Реал Мадрид
|16
|35
|3
|Севилья
|17
|31
|4
|Хетафе
|17
|30
|5
|Атлетико Мадрид
|17
|29
|6
|Реал Сосьедад
|17
|28
|7
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|8
|Валенсия
|17
|27
|9
|Гранада
|17
|24
|10
|Осасуна
|17
|23
|11
|Леванте
|17
|23
|12
|Бетис
|17
|23
|13
|Вильярреал
|17
|22
|14
|Алавес
|17
|19
|15
|Реал Вальядолид
|17
|19
|16
|Эйбар
|17
|16
|17
|Мальорка
|17
|15
|18
|Сельта Виго
|17
|14
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|17
|10