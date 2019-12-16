"Реал" нацелился на полузащитника "Валенсии" Торреса

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"Реал" нацелился на полузащитника "Валенсии" Торреса

Мадридский "Реал" нацелился на полузащитника "Валенсии" Феррана Торреса. Об этом сообщает AS.

По данным источника, "сливочные" давно следят за 19-летним игроком и уже трижды пытались подписать его. Однако "Валенсия" отклоняла все предложения. В 2017 году полузащитник стал выступать за основную команду.

Трансферная стоимость Торреса - 20 миллионов евро. На данный момент "Валенсия" ведет переговоры с игроком о продлении контракта, который рассчитан до 2021 года.

В нынешнем розыгрыше полузащитник участвовал в 20 матчах, отметившись 4 голами и 3 ассистами.

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