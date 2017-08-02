"Реал" нацелился на приоритетную трансферную цель "Барселоны"

Теги боруссия дортмундусман дембелереал мадридбарселона

"Реал" нацелился на приоритетную трансферную цель "Барселоны"Мадридский "Реал" готов побороться с каталонской "Барселоной" за вингера дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле.

Как информирует испанская пресса, ввиду дороговизны форварда "Монако" Килиана Мбаппе королевский клуб отказался от его покупки и переключился на его соотечественника, который ранее стал приоритетным вариантом у "сине-гранатовых" для замены, уходящему в ПСЖ, Неймару.

В прошлом сезоне Дембеле забил 10 мячей и сделал 21 результативную передачу в 49 матчах за "Боруссию".

Напомним, "Реал" отказал "Роме" в трансфере Васкеса. | soccernews.ru

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