"Реал" нацелился на приоритетную трансферную цель "Барселоны"

Мадридский "Реал" готов побороться с каталонской "Барселоной" за вингера дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле.

Как информирует испанская пресса, ввиду дороговизны форварда "Монако" Килиана Мбаппе королевский клуб отказался от его покупки и переключился на его соотечественника, который ранее стал приоритетным вариантом у "сине-гранатовых" для замены, уходящему в ПСЖ, Неймару.

В прошлом сезоне Дембеле забил 10 мячей и сделал 21 результативную передачу в 49 матчах за "Боруссию".

Напомним, "Реал" отказал "Роме" в трансфере Васкеса. | soccernews.ru