"Реал" нацелился на Пьянича

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"Реал" нацелился на Пьянича

Хавбек "Ювентуса" Миралем Пьянич попал в сферу интересов "Реала".

Как сообщает Calciomercato, "старая синьора" не хочет отпускать 28-летнего боснийца, однако "Реал" все равно постарается подписать его предстоящим летом.

Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 70 миллионов евро.

Ранее интерес к Пьяничу также проявляли "Барселона", ПСЖ и "Челси".

В нынешнем сезоне на счету Пьянича четыре забитых мяча и четыре ассиста в 34 матчах.

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