"Реал" нацелился на Пьянича
Хавбек "Ювентуса" Миралем Пьянич попал в сферу интересов "Реала".
Как сообщает Calciomercato, "старая синьора" не хочет отпускать 28-летнего боснийца, однако "Реал" все равно постарается подписать его предстоящим летом.
Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 70 миллионов евро.
Ранее интерес к Пьяничу также проявляли "Барселона", ПСЖ и "Челси".
В нынешнем сезоне на счету Пьянича четыре забитых мяча и четыре ассиста в 34 матчах.
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|Севилья
|28
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|7
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|28
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|Бетис
|28
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|Атлетик Бильбао
|28
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|10
|Реал Сосьедад
|28
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|Эйбар
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|35
|12
|Жирона
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|13
|Эспаньол
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