"Реал" нацелился на Салаха
"Реал" хочет приобрести нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.
Как сообщает Sky Sport, 28-летний египтянин является одной из главных трансферных целей мадридского клуба на лето 2021 года.
Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 120 миллионов евро.
В этом сезоне на счету Салаха 16 голов и четыре ассиста в 23 играх.
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