"Реал" нацелился на Салаха

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"Реал" нацелился на Салаха

"Реал" хочет приобрести нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Как сообщает Sky Sport, 28-летний египтянин является одной из главных трансферных целей мадридского клуба на лето 2021 года.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 120 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Салаха 16 голов и четыре ассиста в 23 играх.

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