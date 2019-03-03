"Реал" нацелился на Салаха: названы детали потенциального трансфера

Мадридский "Реал" хочет купить египетского нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, сообщает Football Espana со ссылкой на DiarioGOL.

По сведениям источника, испанский клуб готов заплатить за египтянина 50 миллионов евро, а также отдать полузащитника Иско, у которого произошел конфликт с главным тренером Сантьяго Солари.

В нынешнем сезоне 26-летний Салах провел за "Ливерпуль" 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал 7 результативных передач. Что касается 26-летнего Иско, то он забил четыре мяча и отдал две голевые передачи в 26 поединках за "Реал".

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