"Реал" нацелился на таланта из "Манчестер Сити"
Мадридский "Реал" проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Сити" Филу Фодену, сообщает The Mirror.
По сведениям источника, королевский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В "Реале" надеются, что хавбек согласится на трансфер, так как он не часто выходит в основном составе "горожан".
В нынешнем сезоне 20-летний Фоден провел за "Манчестер Сити" 18 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: "Реал" может перехватить трансферную цель "Зенита". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Ибрагимович рассказал о своем отношении к "Золотому мячу"
-
Влашич исполнил роль Ипполита в "ремейке" "Иронии судьбы"
-
Месси пропустит матч с "Эйбаром"
-
Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
-
Асхабадзе не будет в "Локомотиве"
-
"Реал" нацелился на таланта из "Манчестер Сити"
-
"Ювентус" близок к трансферу Льоренте
-
В "Рубине" оценили вероятность трансфера Кокорина
-
Хуан Куадрадо может перебраться в Китай
-
Глава УЕФА раскритиковал президента "Реала"
-
Артета воскресил "Арсенал" на матч с "Челси" - Лэмпард опять проиграл сопернику тактически
-
Сергей Лавров рассказал, как он стал болеть за "Спартак"
-
Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины отказался от перехода в "Спартак"
-
Новый тренер ПСЖ хочет сохранить Паредеса
-
В "Рубине" рассказали, сколько клуб заплатил за Игнатьева
-
Некоторые игроки "Арсенала" настаивают на возвращении Озила в состав
-
Бывший клуб Пеле намерен оспорить рекорд Месси
-
"Реал" продлит контракт с Модричем
-
Лэмпард раскритиковал Вернера за матч с "Арсеналом"
-
"Реал" может перехватить трансферную цель "Зенита"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18