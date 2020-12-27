"Реал" нацелился на таланта из "Манчестер Сити"

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"Реал" нацелился на таланта из "Манчестер Сити"

Мадридский "Реал" проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Сити" Филу Фодену, сообщает The Mirror.

По сведениям источника, королевский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В "Реале" надеются, что хавбек согласится на трансфер, так как он не часто выходит в основном составе "горожан".

В нынешнем сезоне 20-летний Фоден провел за "Манчестер Сити" 18 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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