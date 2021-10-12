"Реал" нацелился на таланта из сборной Франции

Фото: инстаграм Орельена Тчуамени/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" стал еще одним претендентом на полузащитника "Монако" и сборной Франции Орельена Тчуамени, сообщает Marca.

По сведениям источника, королевский клуб уже довольно давно следит за футболистом и рассматривает вариант с его приобретением в летнее трансферное окно. Также молодой хавбек входит в сферу интересов лондонского "Челси" и туринского "Ювентуса".

21-летний Тчуамени выступает за "Монако" с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за монегасков 15 матчей во всех турнирах и забил два гола. За сборную Франции сыграл пять матчей. Его контракт с "Монако" действует до лета 2024 года.

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