"Реал" нацелился на уругвайского таланта

Мадридский "Реал" проявляет интерес к уругвайскому полузащитнику "Пеньяроля" Факундо Пельистри, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. За хавбеком следит скаут мадридцев Хуни Калафат, который поспособствовал переходам в "Реал" Винисиуса Жуниора и Родриго Гоэса.

18-летний Пельистри является воспитанником "Пеньяроля". Всего он провел за клуб 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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