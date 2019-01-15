"Реал" нацелился на ведущего форварда сборной Германии

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"Реал" нацелился на ведущего форварда сборной Германии

Мадридский "Реал" проявляет интерес к нападающему "РБ Лейпциг" Тимо Вернер, сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. В составе "Реале" Вернер может заменить травмированного форварда Карима Бензема. Также в лазарете "сливочных" находится еще группа атакующих игроков - Гарет Бэйл, Марко Асенсио и Мариано Диас.

Интерес к Вернеру также проявляют "Бавария" и дортмундская "Боруссия". Его контракт с клубом истекает летом 2020 года и он пока отказывается продлевать соглашение.

В нынешнем сезоне 22-летний Вернер провел 21 матч во всех турнирах за "РБ Лейпциг", забил 13 мячей и отдал три голевых паса.

Не пропустите: Один из лидеров "Тоттенхэма" хочет перейти в "Реал". | http://soccernews.ru

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