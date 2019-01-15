"Реал" нацелился на ведущего форварда сборной Германии
Мадридский "Реал" проявляет интерес к нападающему "РБ Лейпциг" Тимо Вернер, сообщает AS.
По сведениям издания, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. В составе "Реале" Вернер может заменить травмированного форварда Карима Бензема. Также в лазарете "сливочных" находится еще группа атакующих игроков - Гарет Бэйл, Марко Асенсио и Мариано Диас.
Интерес к Вернеру также проявляют "Бавария" и дортмундская "Боруссия". Его контракт с клубом истекает летом 2020 года и он пока отказывается продлевать соглашение.
В нынешнем сезоне 22-летний Вернер провел 21 матч во всех турнирах за "РБ Лейпциг", забил 13 мячей и отдал три голевых паса.
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|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|17
|42
|2
|Бавария Мюнхен
|17
|36
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|33
|4
|РБ Лейпциг
|17
|31
|5
|Вольфсбург
|17
|28
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|27
|7
|Хоффенхайм
|17
|25
|8
|Герта
|17
|24
|9
|Байер Леверкузен
|17
|24
|10
|Вердер Бремен
|17
|22
|11
|Фрайбург
|17
|21
|12
|Майнц 05
|17
|21
|13
|Шальке
|17
|18
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|17
|18
|15
|Аугсбург
|17
|15
|16
|Штутгарт
|17
|14
|17
|Ганновер 96
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